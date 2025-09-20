神戸新聞杯の攻略POINT 【血統】ディープインパクトの影響力は健在 母父にディープインパクトを持つ馬は［1・2・0・3］。 早逝したため、直仔の出走はなくなったあとも当レースで結果を残している。 また、ディープインパクト系種牡馬のサトノダイヤモンド産駒［1・0・0・2］、キズナ産駒［0・2・1・10］と結果を残し、父父としても優秀だ。 神戸新聞杯過去10年のデータ 【出