20日未明、酒を飲んで車を運転したとして福岡県内で男女2人が現行犯逮捕されました。20日午前2時ごろ、大牟田市明治町の県道でパトロール中の警察官がふらつきながらゆっくり進む軽乗用車を発見し、停止を呼びかけました。400メートルほど進んだところで軽乗用車は停止。運転席から声をかけると車内から甘いにおいがしたため運転していた女の呼気を調べたところ、基準値の5倍近くのアルコールが検出され、警察は