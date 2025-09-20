◆スペインリーグ▽第５節ベティス３―１Ｒソシエダード（１９日、エスタディオ・デ・ラ・カルティハ）日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードはベティスとアウェーで対戦し、１―３で敗れた。久保は２試合ぶりに先発出場し、後半２１分で交代した。試合はベティスが７分、ＦＷクチョ・エルナンデスが右足で決めて先制。Ｒソシエダードは１３分、ＭＦメンデスが左足で決めて同点に追いついた。１―１の後半４分、ベ