◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝９月２０日、栗東トレセン函館スプリントＳ、ＣＢＣ賞と重賞で２着が続くジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は坂路で十分に負荷をかけると、５０秒９―１１秒９の好時計で最後までしっかり伸びた。武英調教師は「よかったです。しっかりやりました」と満足そうな表情。レース前週の土曜日に本追い切