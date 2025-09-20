◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル）＝９月２０日、栗東トレセンＧ１・７勝馬キタサンブラックの弟になるアルマデオロ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父レイデオロ）が上位３頭に与えられる菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）の優先出走権を狙う。レース前日は角馬場で軽めの調整。清水久調教師は「変わりなく、いい状態。順調です」と仕上がりを説明した。