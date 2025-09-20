第1ラウンド、8アンダーで首位発進の勝みなみ＝ピナクルCC（共同）【ロジャーズ（米アーカンソー州）共同】米女子ゴルフのアーカンソー選手権は19日、アーカンソー州ロジャーズのピナクルCC（パー71）で第1ラウンドが行われ、勝みなみが8バーディー、ボギーなしの63をマークし、サラ・シュメルゼル（米国）と並んで首位に立った。畑岡奈紗は64で3位、65の西郷真央は9位につけた。66の古江彩佳、岩井千怜、山下美夢有は18位。67