懐かしさを感じる小さなキドニーグリルをもって「iX3」が発表（写真：BMW AG）【写真】E30型3シリーズみたいなグリルの「iX3」を詳しく見るBMWが新型「iX3」を2025年9月初頭に発表した。別名「ノイエ・クラッセ」の第1弾という。日本語だと新しいクラス。BMWでは画期的なモデルとする。その理由はなにか。ミュンヘンで取材した。【写真】小さなキドニーグリルが新鮮な「ノイエ・クラッセ」のデザインを先に見る（20枚）ツィプセ会