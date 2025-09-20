20日朝、酒田市の２か所でクマが目撃され、市役所で注意を呼びかけています。 クマは午前6時ごろ、板戸集落付近で１頭が目撃されました。その後、午前6時30分ごろ、黒森字小浜の赤川の新川橋付近でも１頭が確認されています。 酒田市役所ではクマを発見したら不用意に近づかないで警察か市役所に連絡すること、外で作業する際は十分注意し、建物にクマガ侵入しないよう出入り口に鍵をかけること。クマを誘引するものを放置しない