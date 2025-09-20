空想科学は9月17日に、「15パズル」「箱入り娘」などをモチーフにしたスライドパズルアプリ「メトロキーパー 〜東の砂漠編〜」の、大型バージョンアップ版の配信をGoogle Playにて開始した。対応OSはAndroid 12以降で、アプリの価格は無料。●東京の地下鉄をモチーフに全路線＋αをステージとして実装「メトロキーパー」はこれまで、スライドパズルにオリジナル要素を加えたパズルゲームとして、チュートリアル版がリリースさ