みなさん、こんにちは。十束おとはです。9月が終わるとは思えないほど暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。いくら暑くても、暦の上では秋。今年も、○○の秋！の季節がやってまいりました。食欲・芸術・読書……どれも好きなので迷ってしまいますが、今回は”芸術の秋”を楽しむべく泉屋博古館で開催中の『特別展巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語（メルヘン）-現代マイセンの磁器芸術―』へ行くことに。18