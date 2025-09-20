ヴィッセル神戸は９月20日、GK権田修一の完全移籍加入を発表。背番号は「71」に決定した。権田はFC東京のアカデミー出身で2007年にトップチームへ昇格し、プロキャリアをスタート。その後は、オーストリアのSVホルン、サガン鳥栖、ポルトガルのポルティモネンセ、清水エスパルスでプレー。2025年３月からはハンガリーのデブレツェニVSCに所属していた。これまでのJリーグ出場歴は、J１通算321試合、J２通算97試合。日本代表