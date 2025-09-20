アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）のグループE初戦、現地９月18日に北京FC（中国）対コン・アン・ハノイ（ベトナム）は２−２のドローで終わった。試合の終盤には両チームの選手同士による小競り合いが発生し、スタンドからは物が投げ込まれる騒動があった。80分、ルーズボールの競り合いで、ハノイのロジェリオ・アウベスの右膝が、北京のホー・ユーペンの側頭部をヒット。これを発端に、両チームが入り乱れる乱闘が起