大竹市の下瀬美術館で開かれている「昆虫アート」の特別展の来場者が3万人に達しました。3万人の来場者を迎えたのは「INSECTS×SIMOSE 昆虫アートの現在地」です。東広島市から訪れた家族に記念品が贈られました。■3万人目の来場者 鎗野泰成さん「昆虫のアートをちょっと見てみたいなと思って。どこまでが自然のものでどこまでが手を加えたものなのかわからないくらい鮮やかなのでいいですね」特別展には、石な