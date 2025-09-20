Photo: 小暮ひさのり ちょっと地味だけど変わってるんです。iPhone 17シリーズと一緒に発表されたAirPods Pro 3も編集部にやってきてくれました。AirPods Pro 2から3年越しのアップデートとなり、心待ちにしていた方も多いはず（Pro 2発売日組みだとバッテリーももう…ですし）。そこで、まずはデザインから比べてみました。地味ですが、細かなところで「違い」があります。