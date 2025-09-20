中国半導体大手の中芯国際集成電路製造（SMIC）が、中国で初めて開発された先進的な半導体製造装置の試験をおこなっていると報じられました。人工知能（AI）向け半導体生産において、欧米企業に挑戦する重要な一歩であり、米国による輸出規制を突破する可能性を秘めた動きといえます。英フィナンシャル・タイムズによると、SMICは浸漬式技術を採用した28ナノメートル世代の中国製深紫外線（DUV）露光装置を試験中です。この装置で