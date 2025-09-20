「暗号資産投資で利益を得る方法を教えます」などいったSNS上でのやりとりをきっかけに、山口市の40代の自営業の男性が暗号資産214万3000円相当をだましとられるSNS型投資詐欺事件が発生しました。山口警察署の発表によりますと7月20日、山口市の40代男性がSNSで自称・外国人の女と知り合い、やりとりしていたところ、「暗号資産投資で利益を得る方法を教えます」などと暗号資産投資を勧められたということです。話を信じた男性は7