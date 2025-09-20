バンダイは、「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定 。2026年1月発送予定 「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)「超動αウルトラマン」第14弾！新たに「レティクリュート光線」を追加した「ウルトラマンオメガ」がラインナップ。ラインナップされている「ヴァルジェネスアーマー」と組み合わせ