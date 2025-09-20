アーティストの平野莉玖が、20日に放送されるテレビ朝日『1泊家族×大注目若手タレントコラボSP』(毎週日曜13:30〜14:30)に出演する。『1泊家族』＝テレビ朝日提供同番組は、日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティー。20日には、若手タレントがディレクターとなり、それぞれ異なるシチュエーションで“1泊”する1時間SPを