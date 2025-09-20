19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前日と比べて172ドル85セント高の4万6315ドル27セントと終値の最高値を連日で更新した。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、19日、電話会談を行い、今後対面での首脳会談を行うことで合意したほか、「TikTok」のアメリカ事業売却についても話し合い、進展があったことを明らかにした。FRB＝アメリカ連邦準備制度理事会は今週開催した会合で、政策金利