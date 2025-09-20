◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)バレーボール男子世界選手権は予選ラウンドが終了し、勝ち残った16チームが20日から決勝ラウンドの戦いが始まります。予選ラウンドでは、32チームが各組4チームに分かれ、上位2チームが決勝ラウンドに進出。今大会の予選ラウンドでは世界ランク上位のチームに波乱が起こりました。プールCでは、オリンピック2大会連続金メダルのフランス(FIVBランク5位)が1勝2敗で予選敗