歌手松田聖子（63）が、19日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）にゲスト出演。シンガー・ソングライター松任谷由実（71）と対面し涙した。松田はゲストとして迎えられると「こんばんは。本当に今日はありがとうございます」とあいさつ。珍しいラジオ出演について、松任谷が「私だから来てくださったって。エッヘン」とおどけると、「もちろんです」と笑いながら応じた。松田は今年デビュー45