【女子ボートレーサー・インタビュー石村日奈那（２４＝東京）前編】――学習院女子大学出身。専攻は石村国際系の学部だったので、英語だったり世界各国の文化だったりを幅広く勉強していました。――ボートレーサーを目指すきっかけは石村大学３年生の頃、就職活動をしていた時に、ボートレースを見るのが好きだった父親から勧められて、ボートレーサーの養成所の試験を受けてみようかなと思いました。父は体格と