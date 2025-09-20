グローバル展開が続く中、待望の日本ツアーを発表９月８日、『Snow Man』が11月５日にアルバム『音故知新』をリリースし、同15日から５大ドームツアーを開催することを発表した。ツアーは来年１月まで続き、全17公演を予定。’24年のツアーは13公演だったが、人気ゆえに「チケット入手が困難」と言われているSnow Manだけあって、今年は公演数を増やしたようだ。’20年１月に『SixTONES』と合同でCDデビューを果たしたSnow Man。今