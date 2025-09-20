【モデルプレス＝2025/09/20】TBSでは、10月4日よる6時30分から今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭’25秋』を生放送。出演する豪華芸能人が発表された。【写真】Snow Man目黒蓮、ハイジュエリーまとい圧巻オーラ◆妻夫木聡・目黒蓮・波瑠・夏帆ら「オールスター感謝祭’25秋」出演決定このたび、10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎、金