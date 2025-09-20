野村不動産とタオ・エンターテイメント、JTBコミュニケーションデザイン、野村不動産コマースは、京都駅八条口前の複合施設「京都アバンティ」（京都市南区東九条）で、2026年春に和太鼓パフォーマンス集団「ドラムタオ」の専用劇場を開設する。年間1,000万人を超す京都市の訪日外国人客に狙いを定め、夜の観光需要取り込みを目指す。【こちらも】大阪駅の商業施設「ルクア大阪」に新館、大丸の売り場縮小跡に2026年4月開業へ