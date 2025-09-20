今年でデビュー４５周年を迎えた女優の宮崎美子（６６）が、ますます意気盛んだ。アニメ映画「ホウセンカ」（木下麦監督、１０月１０日公開）では、無期懲役囚の男と心を通わせる難役を好演し、１０月１１日スタートのフジテレビ系「介護スナックベルサイユ」では２４年ぶりの連続ドラマ主演。デビュー４０周年だった２０２０年に水着姿を披露して世間をあっと言わせた知性派女優は、５年後に迎える５０周年での水着再挑戦もに