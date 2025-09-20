◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル）＝９月２０日、栗東トレセン昨年のホープフルＳなど重賞で２着２回、不利に泣いた皐月賞で４着など惜敗が続くジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路をキャンターで駆け上がり、前日の最終調整を終えた。今回は日本ダービー以来、３か月半ぶりの実戦だが、杉山晴調教師は「変わりないです。予定通りの調整ができました」