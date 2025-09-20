モデル・タレントのほのか（２９）が、ビールの売り子姿を披露した。２０日までにインスタグラムを更新し、フジテレビ系「チャンハウス」（土曜・前１１時）に出演することを報告。「写真の通り、久しぶりに売り子しました！！笑」と明かした。「『現役ビール売り子ｖｓ元売り子タレントとの対決』お見逃しなく」と内容を紹介し写真をアップした。ほのかは“かわいすぎるビールの売り子”としてブレイク。この日はピンクの