巨大なシャボン玉のような姿で、大阪万博会場内でも目を引く「スイスパビリオン」。非常に軽量な素材を使い、二酸化炭素の排出量や環境負荷をできる限り抑えた、サステナブルな設計が特徴です。今回は、スイス政府代表で大阪・関西万博2025の運営委員会議長も務めるマヌエル・サルクリさんにご案内いただき、潜入レポートをお届けします！“巨大な切り絵”で旅するスイススイスパビリオンは「ハイジがつなぐ、伝統とイノベーション