17日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節アヤックス戦にて、インテル指揮官クリスティアン・キヴは前線でマルクス・テュラムと20歳のFWフランチェスコ・ピオ・エスポジトの2トップを先発させた。昨季までスペツィアにレンタル移籍していたエスポジトにとって、CLの戦いはこれが初だ。今月にはイタリア代表デビューも果たしている有望株であり、インテルのような国内強豪クラブで若手イタリア人選手が出番を得るこ