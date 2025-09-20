20日午前4時20分ごろ、東京都八王子市大横町の住宅で「煙が見える」と119番があった。警視庁八王子署や東京消防庁によると、木造平屋建てが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住人の高齢女性と娘の行方が分かっておらず、署が身元や出火原因を調べている。この住宅が火元とみられ、隣接する住宅や倉庫など計3棟にも延焼した。約3時間20分後に鎮火した。現場はJR八王子駅から北西に約1.5キロの住宅が立ち並ぶ地域。