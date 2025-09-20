韓国・釜山で開催中の「第30回釜山国際映画祭」（26日まで）の〈コンペティション部門〉に選出された映画『旅と日々』が19日、メイン会場「映画の殿堂（釜山シネマセンター）」で公式上映され、Q＆Aも行われた。会場の約800席は満席となり、三宅唱監督、主演のシム・ウンギョン、出演の高田万作（※高＝はしごだか）が登壇した。【画像】上映後のQ＆Aに登壇したシム・ウンギョン釜山国際映画祭は1996年に創設。毎年200本以上の