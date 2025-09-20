トランプ米大統領が麻薬密売船とされる船舶への新たな軍事攻撃を実施したと発表した/Donald J. Trump/Truth Social（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１９日、麻薬密売船とされる船舶に対する新たな軍事攻撃を実施したと発表した。当該の船舶は指定テロ組織と関係があると主張している。トランプ氏はソーシャルメディアへの投稿で、今回の攻撃は米南方軍の管轄区域（中米、南米、カリブ海を含む）で航行する船舶を標的としたと説明