スペイン１部で日本代表ＭＦ久保建英（２４）の所属するレアル・ソシエダードは敵地でベティスに１―３で３連敗となりリーグ開幕から２分け３敗と今季初勝利はならなかった。２試合ぶりのスタメンでリーグ２００試合出場となった久保は何度かチャンスをつくるものの得点にはつながらず、足首を負傷している影響もあって精彩を欠いた。試合を中継した「ＤＡＺＮ」で解説を務めた元日本代表ＭＦ福田正博氏は久保について「どうし