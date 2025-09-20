レスリングの世界選手権７日目（１９日＝日本時間２０日、ザグレブ）、男子グレコローマン７７キロ級決勝でパリ五輪金メダルの日下尚（２４＝マルハン北日本）が同銅メダルのマルハス・アモヤン（アルメニア）にテクニカルスペリオリティー負けし、銀メダルとなった。パリ五輪準決勝と同カードとなった一戦、日下は相手の徹底した腕取り（ツー・オン・ワン）に苦戦。前に出ようと奮闘したが、本領を発揮できないまま４分２３秒