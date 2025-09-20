権田修一J1神戸は20日、元日本代表のGK権田修一（36）の加入を発表した。昨季はハンガリーのデブレツェニに所属。ワールドカップ（W杯）では2014年ブラジル大会のメンバーに選出され、22年カタール大会は全4試合にフル出場して1次リーグ突破に貢献した。神戸を通じて「さらに強く、今以上に愛されるクラブへと成長していけるように、持てる力を全て注ぎ込む」とコメントした。