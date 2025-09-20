女子20キロ競歩銅メダルを獲得し、日の丸を掲げる藤井菜々子＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第8日は20日、国立競技場などで行われ、同競技場発着で実施の20キロ競歩は女子の藤井菜々子（エディオン）が自身の日本記録を15秒更新する1時間26分18秒で3位に入った。女子競歩で日本勢がメダルを獲得するのは五輪、世界選手権を通じて初めて。岡田久美子（富士通）は18位、柳井綾音（立命大）は37位。マリア・ペレス（スペ