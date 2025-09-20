福岡県は19日、久留米市とうきは市で野生のイノシシ3頭が新たに家畜伝染病の豚熱（CSF）に感染していたと発表した。県内では今年8、9、10例目の確認。3頭はいずれも成獣という。16日と18日に久留米市内で死骸が1頭ずつ、17日にうきは市内で死骸が1頭見つかり、19日に県の検査で陽性が確認された。