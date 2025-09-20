１９日夜、広島県尾道市で、バイクに乗った２人組が女性のバッグをひったくる事件が起きました。犯人は逃走しています。 １９日午後１１時１５分ごろ、尾道市新浜の路上で、歩いていた女性（３７）が現金１３万円などが入った手提げバッグを、スクータータイプの小型バイクに乗った２人組にひったくられました。 警察によりますと、バイクに乗った２人は、フルフェイスのヘルメットをかぶっていて、追い抜きざまにか