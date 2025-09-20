女優の高岡早紀（52）が19日、自身のインスタグラムを更新。ミニのワンピース姿を公開した。「もう秋かなぁ？」と書き出し、「めちゃめちゃ可愛いワンピースとストラップサンダル見つけちゃった#shopping」とつづった。投稿した画像は、ソファに座って黒のミニ丈のワンピースに、黒のサンダルを履いた自身のショット。穏やかな笑顔を浮かべている。この投稿に、ファンからは「お綺麗でかわいいです」「かわいすぎる」「