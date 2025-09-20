「レッズ−カブス」（１９日、シンシナティ）カブス・今永昇太投手が先発。５回４安打４失点、３被弾で１０勝目はお預けとなった。初回２死からアンドゥハーにソロ被弾。味方が逆転に成功した三回は９番マクレーンに左中間へ同点ソロを浴びた。再びチームが２点を勝ち越した四回は２死から５番スティアにソロ被弾。この日、３本目のソロ被弾にマウンド上で首をひねった。五回は先頭に四球、さらにけん制悪送球とらしさを