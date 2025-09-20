熊本県は球磨郡に住む3歳の男の子が、腸管出血性大腸菌「O157」に感染したと発表しました。 県によりますとこの男の子は9月10日、発熱や腹痛の症状を訴えたため、球磨郡の二つの医療機関を受診しましたが、原因はわかりませんでした。 その後も症状が改善しなかったことから、3日後に熊本市内の病院に入院して検査したところ、O157の感染が判明しました。 男の子は合併症としてHUS（溶結性尿毒症症候群）も発症し、集中治療室で