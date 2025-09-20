15〜21日に大阪の3会場で開催されている国内最大級のコメディフェスティバル『OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025』。19日にはHEP HALLで、「漫才」と「AI」を融合させた公演『MANZAI×AI 〜Experience Japanese Comedy〜』が行われた。国内最大級のコメディフェスティバル【イベント概要】このイベントは、AIの英語吹き替え技術や吉本興業のグループ会社・FANYが開発したお笑い特化型AI字幕翻訳サービス「CHAD2」などの最新デジタル