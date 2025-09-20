県警によりますと、きょう20日午前8時半ごろ、鹿児島市吉野町の仙巌園近くの国道10号で車2台が絡む事故がありました。けが人がいるかどうかはわかっていません。 この影響で国道10号は午前8時50分ごろから片側交互通行になっています。 ・ ・ ・