逮捕の瞬間ばかり大きく報じられ、その後の裁判は忘れられていく──。そんな日本の事件報道のあり方に疑問を投げかけ続けてきたのが、関西テレビの記者、上田大輔さん（46）だ。企業内弁護士から記者に転じ、逆転無罪連発の裁判官や供述調書流出の「その後」を追う番組を作ってきた。今回、監督として初めて手がけたドキュメンタリー映画『揺さぶられる正義』が9月20日から公開される。テーマは「冤罪の温床」とされる「揺さぶら