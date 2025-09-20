松村沙世さんが制作した玉盃自給自足に憧れて移り住んだ石川県で伝統工芸「九谷焼」に出合い、技法を学んだ女性が作家として活動している。2022年に購入した石川県加賀市の古民家を自宅兼工房に改装。「伝統技術を極めながら、自分なりの作風を生み出したい」と制作に励む。（共同通信＝乾真規）九谷焼作家松村沙世さん（35）は大津市に生まれた。2017年から沖縄県で地域おこし協力隊員として活動するなどしていたが、東北地方