【ワシントン共同】トランプ米大統領の指名を受け就任した連邦準備制度理事会のミラン理事は19日、連邦公開市場委員会で大幅利下げを訴えたことについて大統領の影響を否定した。米テレビで「特定の行動を求められなかった」と述べた。