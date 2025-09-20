感情を露わに戦う姿が、ファンの胸を打った。「大和証券Mリーグ2025-26」9月19日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が移籍2戦目で初トップを獲得。第1試合では永井孝典（最高位戦）がデビュー戦勝利を飾っており、チームはこの日2連勝を達成した。【映像】内川幸太郎、鬼気迫る表情で逆転の瞬間この試合は東家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、内川、HIRO柴田（連盟）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びでスタートした