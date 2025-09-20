ヴィッセル神戸は20日、元日本代表GK権田修一(36)が完全移籍で加入することを発表した。権田はFC東京U-18から2007年にトップチーム昇格を果たし、その後はSVホルン(オーストリア)、サガン鳥栖、ポルティモネンセ(ポルトガル)、清水エスパルスでもプレー。昨季限りで清水を退団し、今年3月から6月までデブレツェニ(ハンガリー)に所属していた。日本代表では2010年1月にデビューを飾り、国際Aマッチ通算38試合に出場。2014年ブ