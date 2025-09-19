砂川卓也が手掛ける「ミスターイット（mister it.）」が、オリジナルのジャージー素材を使用した新ライン「ミスターイット エセイヤージュ（mister it. "essayage"）」を2026年春夏コレクションと併せて始動した。 【画像をもっと見る】 ライン名「essayage」は、フランス語で「試着」や「試す」を意味する言葉。砂川がパリのアトリエでオートクチュール制作に携わっていた際、服を身体に合わせて仕立てるうえで欠かせなかった